В Словакии ожидают усиления давления России, но реверс обещают не останавливать

Политическое давление, которое осуществляет Россия на Словакию, не помешает реверсу газа в Украину, потому что это - выгодное коммерческое предложение.

Об этом «Радио Свобода» сообщил посол Словакии в Украине Юрай Сивачек.

«Наша схема реверса газа в Украину имеет хорошее коммерческое основание. Поэтому сломать эту схему не так и легко, в ней заинтересованы и в Братиславе, и в Киеве. Я могу подтвердить, что политическое давление России достаточно сильное, оно будет усиливаться, но Словакия свои обязательства выполнит. Прежде всего потому, что реверс газа в Украину - это коммерция прежде всего, а не интерес отдельных политиков», - рассказал Сивачек.

Читайте также«Нафтогаз» призывает Словакию увеличить мощности реверсного газопровода

2 сентября начался реверс газа из Словакии в Украину, в соответствии с условиями меморандума между компаниями «Укртрансгаз» и Eustream. Ожидается, что реверс газа из Словакии может обеспечить Украину объемами до 30 миллиардов кубометров в год.

Читайте такжеРоссия использует газ для политических целей - глава правительства Словакии