Госгеолслужба продаст 10 лицензий на добычу нефти и газа

Согласно сообщению, все нефтегазоносные участки расположены во Львовской области.

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Как сообщал УНИАН, Государственная служба геологии и недр Украины в течение 2014-2015 гг. выставит на аукционы 18 специальных разрешений (лицензий) на недропользование месторождений газа сланцевых толщ.

Справка УНИАН. В 2010-2011 годах Госгеолслужба реализовала 951 спецразрешение на недропользование на сумму 431 млн грн, в том числе на разработку 10 перспективных нефтегазоносных месторождений с оценочными запасами на уровне 45 млн тонн условного топлива.