Госгеолслужба продаст 10 лицензий на добычу нефти и газа
16:23, 04 ноября 2014Энергетика
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Государственная служба геологии и недр Украины 4 декабря выставит на аукцион 10 специальных разрешений (лицензий) на недропользование нефтегазоносными участками, говорится в сообщении службы в газете «Урядовий кур’єр».
Все нефтегазоносные участки расположены во Львовской области / uk.wikipedia.org
Согласно сообщению, все нефтегазоносные участки расположены во Львовской области.
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Как сообщал УНИАН, Государственная служба геологии и недр Украины в течение 2014-2015 гг. выставит на аукционы 18 специальных разрешений (лицензий) на недропользование месторождений газа сланцевых толщ.
Справка УНИАН. В 2010-2011 годах Госгеолслужба реализовала 951 спецразрешение на недропользование на сумму 431 млн грн, в том числе на разработку 10 перспективных нефтегазоносных месторождений с оценочными запасами на уровне 45 млн тонн условного топлива.
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