Стремительное падение нефти продолжается - Brent приблизилась к $82, WTI - $76

16:47, 04 ноября 2014
Энергетика
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Во вторник на европейских и мировых биржах продолжилось стремительное падение ключевых сортов нефти - Brent и WTI менее чем за сутки потеряли в цене более двух долларов за баррель.

Фото УНИАН

Падение котировок подтверждают европейские агентства и онлайн-инструменты торговли.

Сырая нефть европейской марки Brent (сорт, добываемый в Северном море) до середины утренней биржевой сессии потеряла 2,5% и упала до $82.62 на Лондонской товарной бирже. Американская сырая нефть сейчас торгуется по котировкам около $76 за баррель, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на британское издание The Telegraph.

Такие котировки снижают цену американской нефти до уровня, близкого к себестоимости, и из-за этого существенно сокращают прибыль американских нефтяников.

Инструменты мониторинга цены нефти демонстрируют, что после утреннего падения она держится на низких отметках. Минимальные котировки марки Brent после обеда достигали $82.07 за баррель. WTI также продолжает снижение в сторону индикатора $76.

Котировки российской нефти Urals станут известны после окончания биржевого дня. Как свидетельствуют графики, Urals, как правило, дешевеет через несколько дней после устойчивого снижения цены на европейскую и американскую нефть.

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Напомним, аналитики отмечают, что причиной падения цены нефти стало снижение стоимости ее поставки из Саудовской Аравии в США и Азию, о котором ранее объявила национальная нефтяная компания Saudi Arabian Oil. С помощью таких мер саудовские добытчики планируют увеличить свою долю на американском рынке.

Как известно, цена на нефть является ключевым параметром, который определяет дефицитность российского бюджета.

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