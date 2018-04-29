Нефтедолларовый коллапс России

Экономика России на фоне санкций Запада, которые напрямую коснулись основополагающего энергетического сектора страны, а также непрекращающегося падения цен на нефть – входит в крутое пике. Эксперты Всемирного банка прогнозируют нарастание напряженности в стране и длительную рецессию.

Введенные Западом ограничения провоцируют рекордное сокращение международных резервов Центробанка России и падение нефтедобычи, которая является главным поставщиков валюты в бюджет. Как результат, иммунитет экономики против внешних шоковых ударов еще больше слабеет. Это приведет к тому, что 2015 год Россия проведет в стагнации. Нет, это не ожидания «злобных укров». Таков прогноз рейтингового агентства Moody's, которое, на днях, вслед за S&P, понизило кредитный рейтинг РФ до предмусорного. «Рейтинг связан с санкциями, падением цен на сырьевые товары, ослаблением российской экономики. Поэтому будущее становится менее предсказуемым», - заявил старший аналитик Moody's по суверенным рейтингам Торстен Нестманн.

Реальность уже выглядит иначе. Падение цен на нефть (на фоне превышения спроса над предложением ввиду глобального экономического кризиса и борьбы главных поставщиков за место на рынке) до четырехлетнего минимума – ниже $84 за баррель – заставило пересмотреть макропоказатели российской казны. Теперь в документе фигурируют стоимость топлива $85 (вместо $100), вероятность продолжительного сохранения санкций, учитывается вероятность дальнейшего падения курса рубля до 50 руб./$, уровень инфляции планируется в 4%, а падение ВВП – 10%. Кроме того, решено на 10% сократить расходы, то есть, урезать финансирование государственных проектов. Кстати, еще до этого решения, в первом варианте проекта госбюджета, расходы на 2016-2017 годы были фронтально сокращены на 2%.Пессимистические перспективы осознают и в Кремле. Там уже заговорили о целесообразности разработки «запасного» бюджета на 2015-1017 годы, поскольку оригинал был расписан «в розовых очках» - исходя из цены барреля нефти $100 в течение всех трех лет, отмены западных санкций с 2015 года и последовательном ускорении темпов экономического роста.

«Сокращение расходов не затронет бюджет 2015 года, в котором предусмотрена возможность использовать до 500 млрд рублей из резервного фонда, но резервы не бесконечны, а неблагоприятная экономическая ситуация может быть затяжной. Речь не о пересмотре бюджета, а об его адаптации к новым экономическим условиям, - заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. – Расходы в реальном выражении за семь лет к 2015 году выросли на 27%, а доходы — только на 0,8%. И если еще в 2012 году планировалось, что в 2017 году доходы составят 18,3 трлн рублей, то, спустя два года, план сокращен до 16,5 трлн. Но и этот план выглядит нереалистичным: за два года к внутриэкономическим проблемам добавились внешние».

Выводы главы российского Минфина по поводу нереалистичных планов вполне логичны. По подсчетам Центра развития Высшей школы экономики РФ, каждый доллар за баррель снижения цены нефти означает недополучение бюджетом России 80 млрд рублей (около $2 млрд) нефтегазовых доходов. Таким образом, при снижении цены нефти до $85, бюджет РФ теряет 1,2 трлн рублей (около $30 млрд). Но это – по подсчетам россиян.

Мы же попробуем самостоятельно рассчитать убытки РФ от снижения цен на нефть. Основным индикатором в таком расчете является показатель экспортной пошлины на «черное золото» - прямой доход бюджета России от экспорта энергоресурсов, ежемесячно корректируемый с учетом колебаний мировых цен. В августе текущего года экспортная пошлина составляла 388,4 долларов за тонну, а экспорт топлива был на уровне 18 млн тонн. Средняя цена – 712 долларов за тонну. В сентябре экспортная пошлина на нефть упала до 367,6 долларов за тонну, экспорт сократился до 17,65 млн тонн. Средняя цена – 669,8 долларов за тонну. Итог – прямые потери бюджета РФ на экспорте нефти только от пошлин в сентябре составили 503 млн долларов.

Природный газ, формула цены которого привязана к цене нефти (и пошлина на экспорт которого имеет аналогичные показатели расчета), дает возможность умножать полученные пошлинные потери РФ на 2. Таким образом, суммарная потеря бюджета РФ на одних лишь пошлинах только в сентябре 2014 года по экспорту нефти и газа составила 1 млрд долларов.

Однако, в реальности суммарные потери Росси куда выше. Львиною долю экспорта энергоносителей из РФ осуществляют госкомпании («Роснефть» и «Газпром»), их же доходами и уплачиваемыми гигантскими суммами налогов (это, кстати, распространяется и на частные компании) и кормилась ранее страна. Здесь точных общих цифр пока еще нет, однако, по данным агентства Рейтер, «Роснефть» снизила чистую прибыль в третьем квартале 2014 года в 280 раз относительно того же периода прошлого года – до 1 миллиарда рублей. В третьем квартале досанкционного 2013 года чистая прибыль Роснефти составляла 280 миллиардов рублей.

При этом, чистый долг компании на конец третьего квартала текущего года составил 1,77 триллиона рублей, увеличившись на 16 процентов по сравнению с предыдущим кварталом.

Тем не менее, по оценкам экспертам, Россия еще не в полной мере ощущает нефтедолларовый дефицит. Специалисты говорят: он станет реально ощутим в 2015 году, когда огромной стране может грозить фискальный разрыв (нехватка текущих поступлений в бюджет с объемами необходимым платежей – в том числе, пенсий, зарплат бюджетникам и т.п.).

Аналитики предупреждают – сырьевая экономика России – катится в преисподнюю. Причем ситуация будет только ухудшаться.

Проблема собственного производства

Этому ухудшению, к слову, поспособствует и следующая причина. На сегодняшний день Россия занимает третье место в мире, после США и Саудовской Аравии, по добыче нефти, но испытывает острые проблемы с поддержанием текущих объемов добычи из-за истощения месторождений в главном нефтепромышленном регионе – Западной Сибири. Ранее российскими властями ставка делалась на трудноизвлекаемые и шельфовые залежи топлива, но, из-за санкций Запада на фоне кризиса в Украине, для российских компаний доступ к технологиям теперь закрыт, а продолжающееся падение мировых цен на нефть вынуждает сокращать инвестиции в отрасль.

Как результат, по расчетам Минэкономразвития РФ, экспорт нефти в ближайшие три года будет снижен: в 2015 году – на 4%, в 2016 – на 6% и в 2017 – на 8%. Напомним – при этом, потери Россия несет не только нефтяные, но и газовые. В этой связи, также по подсчетам Минэкономразвития РФ, газовая среднеконтрактная цена уже сейчас закладывается на уровне $289 за 1000 кубометров, тогда как первый вариант бюджета был расписан из расчета $316 за тысячу кубов.

С учетом происходящего, крупнейшая госкомпания «Роснефть», а также частные нефтегазовые корпорации – «Новатэк» и «Лукойл», попавшие под санкции Запада, – уже обратились за финансовой поддержкой к государству. Каждая из них, так сказать, на «поддержание штанов», просит около 4 млрд долларов. И Кремль готов выделить на эти цели средства из Фонда национального благосостояния, который, изначально, предназначался для обеспечения жизнеспособности пенсионной системы страны в период кризиса. Минфин также рассчитывает на средства Резервного фонда.

Расходование средств из этих фондов означает дальнейшее сокращение социальных программ и неизбежное увеличение давления на бизнес для хоть какого-нибудь пополнения бюджета, считают эксперты. «Текущие санкции дают России возможность продержаться до дефолта, максимум, два – два с половиной года. Но уже через год россияне начнут ощущать снижение своих доходов. (На самом деле, согласно статистическим данным, реальная зарплата в РФ уже уменьшилась – на 0,3% в третьем квартале по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Эта статистика показана в отчете Высшей школы экономики. За прошедшие 14 лет правление Путина подобный спад наблюдался лишь во время острой фазы кризиса 2008-2009 годов, - УНИАН). Пока продержаться РФ помогают очень большие золотовалютные резервы и суверенные фонды – около 700 млрд долларов до введения санкций. При падении цен на топливо, их расходование будет увеличиваться. То есть, у России времени для исправления ситуации практически не осталось», – считает экс-замглавы Национального банка Украины Александр Савченко.

И еще один важный момент. На фоне происходящего – стагнации экономики, урезания бюджета, сворачивания социальных программ – авторитет президента России Владимира Путина неизбежно падает.

Его электоральный рейтинг впервые с начала 2014 года снизился — сразу на восемь пунктов, отмечается в октябрьском отчете социологов «Левада-центра». Если в августе 2014 года за Путина на выборах в качестве президента готовы были голосовать рекордные 57%, то уже через месяц, в сентябре, этот показатель опустился до 49%. (Данные цифры – показатель ответов всех опрошенных, включая неопределившихся со своим президентским выбором россиян. В перерасчете на тех, кто точно определился с выбором, рейтинг Путина снизился меньше – с 87% до 81% - но, все равно снизился, впервые с момента аннексии Россией Крыма).

Это, впрочем, неудивительно. Идеями о великой России и Крымом сыт не будешь. К власти Путин пришел после продолжительного снижения цен на нефть, в эпоху Ельцина. Уже на волне повышения стоимости энергоносителей, что несло огромные прибыли в российский бюджет, Путин ковал свою политику воссоздания Российской империи, заложив в основу не принцип социального и экономического роста, а милитаризм. В итоге, именно мощь оборонного комплекса, которая стала результатом бесконечных вливаний в ОПК нефтегазовых долларов, он в последствии конвертировал в электоральную поддержку, развязав войну против Грузии, а сейчас попытался сделать тот же трюк на земле Украины. Вот только в последнем случае нефтяной рынок его подвел. Фьючерсы не покорились диктатору, а нефтеценовые тренды могут в пух и прах разбить его планы. «Украине важно продержаться полгода-год, и все разрешится», - считает Александр Савченко.

…В свое время, шестилетнее падение цен на нефть, в силу переизбытка предложения на рынке, привело к распаду СССР, экономика которого также была зациклена на поступлениях от сырьевого экспорта. Сейчас крах грозит путинской России. Что это значит для Украины? Нам пока придется потерпеть агрессора. Благо – не долго.

Нана Черная (УНИАН)