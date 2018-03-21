Европарламент одобрил изменения, которые помешают строительству "Северного потока-2"

Изменения в директиву поддержали 41 европейский депутат.

Депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследований и энергетики, поддержали изменения в газовой директивы, которая должна помешать строительству газопровода "Северный поток 2".

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Соответствующее предложение Еврокомиссии поддержали 41 депутат Европарламента, 13 проголосовали против, еще девять воздержались, сообщает Reuters.

Предложение комиссии поддержали страны Восточной Европы и Балтии, которые опасаются, что газопровод может подорвать усилия ЕС по снижению зависимости от Москвы и те, кто поддерживает Украину и переживают, что новый газопровод лишит Украину транзита.

Сторонники трубопровода, включая Германию, выступают против изменения правил так, чтобы "заблокировать то, что они видят в качестве коммерческого проекта".

Как сообщал УНИАН, США пригрозили санкциями компаниям-строителям "Северного потока-2".