Европарламент одобрил изменения, которые помешают строительству "Северного потока-2"

16:35, 21 марта 2018
Энергетика
1443
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеСпикеры парламентов пяти стран Европы подписали письмо об опасности «Северного потока - 2»
Соответствующее предложение Еврокомиссии поддержали 41 депутат Европарламента, 13 проголосовали против, еще девять воздержались, сообщает Reuters.

Предложение комиссии поддержали страны Восточной Европы и Балтии, которые опасаются, что газопровод может подорвать усилия ЕС по снижению зависимости от Москвы и те, кто поддерживает Украину и переживают, что новый газопровод лишит Украину транзита.

Сторонники трубопровода, включая Германию, выступают против изменения правил так, чтобы "заблокировать то, что они видят в качестве коммерческого проекта".

Как сообщал УНИАН, США пригрозили санкциями компаниям-строителям "Северного потока-2".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Европарламент#Северный поток-2