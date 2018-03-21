"Энергоатом" останется основным производителем в новой модели рынка электроэнергии – топ-менеджер компании

По словам топ-менеджера компании, "Энергоатом" останется ключевым игроком, несмотря на дискриминационную тарифную политику НКРЭКУ.

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", которая на сегодня производит более 50% всего электричества в стране, останется основным его производителем и в дальнейшем - в условиях внедрения в Украине нового конкурентного рынка электроэнергии.

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Об этом заявляет пресс-служба "Энергоатома", ссылаясь на слова первого вице-президента, технического директора компании Александра Шавлакова.

"Несмотря на все препятствия и откровенно дискриминационную тарифную политику по отношению к крупнейшему производителю электроэнергии в стране со стороны Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, "Энергоатом" видит себя не только ключевым игроком на новом рынке электроэнергии, но и сохранит за собой позиции главного производителя электричества в Украине", - сказал он.

Шавлаков добавил, что уже в следующем году, когда заработает новый рынок, компания сделает все возможное для организации своей работы таким образом, чтобы остаться безусловным лидером по производству электроэнергии в стране.

По его словам, эта же деятельность компании будет направлена на то, чтобы "Энергоатом" мог сам себя обеспечивать в вопросах повышения безопасности на АЭС и повышения надежности и эффективности работы компании в целом.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии". По словам одного из авторов документа, народного депутата Льва Пидлисецкого, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит населению выбирать разных поставщиков электроэнергии.

Для запуска новой модели рынка в середине марта 2018 году НКРЭКУ приняла пакет вторичного законодательства.

19 марта глава "Энергоатома" Юрий Недашковский заявил, что текущий тариф компании на отпуск электроэнергии, установленный НКРЭКУ на 2018 год, не покрывает ее минимальные потребности. В частности, на закупку ядерного топлива в текущем году компании не хватает не хватает 1,436 миллиарда гривень. Недашковский считает, что такая тарифная политика регулятора поставила компанию на грань выживания.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.​