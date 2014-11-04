ЕС ждет от Венгрии разъяснений по поводу закона в поддержку "Южного потока"
Ранее парламент Венгрии принял закон, который позволит ускорить строительство "Южного потока"
Еврокомиссия ждет от властей Венгрии разъяснений по поводу одобренного парламентом страны законопроекта, который ускорит строительство "Южного потока".
Об этом заявил сегодня на пресс-брифинге в Брюсселе представитель ЕК, сообщает Прайм.
"ЕК в настоящее время находится в контакте с властями Венгрии, чтобы получить разъяснения по этому вопросу", - сказал он.
Ранее парламент Венгрии принял закон, который позволит ускорить строительство "Южного потока". Как пишет агентство Блумберг, законодатели одобрили поправки, позволяющие начать строительство газопровода в обход правил Евросоюза. Новый закон разрешает строительство, в том числе тем компаниям, которые не имеют соответствующей лицензии.
За документ, который поддержал глава правительства Виктор Орбан, проголосовали 132 депутата, против - 35.
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"Южный поток" - глобальный инфраструктурный проект "Газпрома" по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб м через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта природного газа и исключения транзитных рисков. Сухопутная часть "Южного потока" должна пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, Словении и Австрии.
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Осенью прошлого года ЕК запустила антимонопольное расследование в отношении проекта "Южный поток", который, по ее оценкам, противоречит нормам "третьего энергопакета" ЕС.