ЕС ждет от Венгрии разъяснений по поводу закона в поддержку "Южного потока"

Еврокомиссия ждет от властей Венгрии разъяснений по поводу одобренного парламентом страны законопроекта, который ускорит строительство "Южного потока".

Об этом заявил сегодня на пресс-брифинге в Брюсселе представитель ЕК, сообщает Прайм.

"ЕК в настоящее время находится в контакте с властями Венгрии, чтобы получить разъяснения по этому вопросу", - сказал он.

Ранее парламент Венгрии принял закон, который позволит ускорить строительство "Южного потока". Как пишет агентство Блумберг, законодатели одобрили поправки, позволяющие начать строительство газопровода в обход правил Евросоюза. Новый закон разрешает строительство, в том числе тем компаниям, которые не имеют соответствующей лицензии.

За документ, который поддержал глава правительства Виктор Орбан, проголосовали 132 депутата, против - 35.

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"Южный поток" - глобальный инфраструктурный проект "Газпрома" по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб м через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта природного газа и исключения транзитных рисков. Сухопутная часть "Южного потока" должна пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, Словении и Австрии.

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Осенью прошлого года ЕК запустила антимонопольное расследование в отношении проекта "Южный поток", который, по ее оценкам, противоречит нормам "третьего энергопакета" ЕС.