Кабмин разрешил «Нафтогазу» начать погашение долгов перед «Газпромом»

Кабинет министров Украины разрешил НАК «Нафтогаз Украины» использовать зарезервированные на счету в Нацбанке 3,1 млрд долл. для проведения расчетов с российским газовым монополистом - компанией «Газпром», говорится в распоряжении правительства от 4 ноября 2014 года.

Согласно документу, расчеты будут осуществляться согласно дополнению №33 от 30 октября 2014 к контракту 2009 года между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины" и обязывающему протоколу об условиях поставок газа из Российской Федерации в Украину на период с ноября 2014 года по 31 марта 2015 года.

Кроме этого Кабмин рекомендовал Национальному банку не применять к НАК «Нафтогаз Украины» требований обязательной продажи валютной выручки от транзита российского газа в ЕС. Эти средства, как отмечается в правительственном распоряжении, пойдут на оплату импортного газа и обслуживание заимствований «Нафтогаза», привлеченных под государственные гарантии.

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Как сообщал УНИАН, 30 октября представители Украины, России и Еврокомиссии подписали документы, которые позволят решить проблему дефицита поставок газа Киеву для прохождения отопительного сезона.

В соответствии с договоренностями, Россия должна возобновить поставки газа Украине, которые были полностью прекращены в июне этого года, после того, как получит 1,45 млрд долларов оплаты в счет долга за ранее поставленное топливо.

В общей сложности до конца года Украина должна перечислить России 4,6 млрд долларов: 3,1 млрд из которых за ранее поставленный газ и 1,5 млрд - аванс за 4 млрд кубометров газа, которые РФ еще должна поставить Киеву.