Россия будет вынуждена договариваться с Украиной о новом газовом контракте в случае неудачи "Северного потока-2" - МИД

В Украине хотят заключить новый газовый контракт с российским газовым монополистом "Газпромом" с учетом требований Третьего энергетического пакета, который предусматривает единые правила для всех операций на рынке газа в Европейском Союзе.

В Министерстве иностранных дел Украины убеждены, что в случае нереализации газопровода "Северный поток-2" на дне Балтийского моря, Россия вынуждена будет договариваться с Украиной о новом контракте по транзиту газа в Евросоюз по территории Украины.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире телеканала "Прямой".

Дипломат выражает убеждение, что в Евросоюзе могут создать равные условия для всех стран по покупке и транзиту газа, чтобы "Газпром не пользовался никакими преимуществами, которыми они привыкли пользоваться".

"И после того (в Евросоюзе - УНИАН) уже смогут покупать газ у "Газпрома" не на нашей западной границе, а на нашей восточной границе, и поставлять сами себе газ через территорию Украины. И это будет наиболее выгодный маршрут, а Nord Stream-2 - думаю, что он не будет существовать в эти сроки, которые рисует себе Россия. Будет ли он вообще, не могу сказать", - сказала Зеркаль.

При этом, ее попросили рассказать, почему до этого времени не сделано таким образом, чтобы ЕС покупал российский газ на украинско-российской границе, в месте вхождения газа в украинскую газотранспортную систему.

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"Потому что сейчас это уже не предмет разбирательства в Стокгольмском арбитраже, где мы надеялись, что этот вопрос найдет свое решение. Поскольку контракты, которые существуют между "Нафтогазом" и "Газпромом", фиксируют, что эти точки находятся на нашей западной границе", - заявила Зеркаль.

"И мы надеялись, что при разбирательстве в арбитраже, арбитраж позволит нам внедрить Третий энергетический пакет и перенести эти точки, то есть договориться с россиянами. Но этого не вышло, ибо арбитраж сказал нет... это вопрос вашего внутреннего регулирования, вопрос ваших внутренних взаимоотношений, и мы здесь ни к чему, это не вопрос арбитража", - сказала дипломат.

При этом, она напомнила, что в 2019 году завершается срок действия контракта на поставку и транзит природного газа, заключенного в 2009 году между российским газовым монополистом "Газпромом" и НАК «Нафтогаз Украины».

"И поэтому мы сейчас - я имею в виду все работаем над тем, чтобы были новые контракты, и чтобы эти новые контракты были соответствующие к Третьему энергопакету европейского, и давали всем доступ к нашей трубе, включая "Газпром", но "Газпром" должен резервировать себе определенное количество газа, которое они собираются транспортировать через территорию Украины, и это наверное должно быть не "Газпром", а и компания, которая будет отвечать за транспортировку газа в Европу", - подчеркнула Зеркаль.

Также она сказала, что у Украины сильные позиции по этому поводу, потому что Украина внедрила все необходимые европейские нормы в национальное законодательство.

При этом, она подчеркнула, что нынешнее состояние отношений с "Газпромом" не соответствует украинскому законодательству.

"Что касается того, насколько у нас сильные позиции, будет также зависеть от того, будет ли к концу 2019 года этот второй Северный поток, если его не будет, то Россия будет вынуждена пойти с нами на переговоры и вести эти переговоры, включая наше законодательство", - подчеркнула дипломат.

Отдельно она объяснила, что Третий энергетический пакет - это правила, которые применяются в Евросоюзе до всех операций на рынке газа. "Это вопрос относительно того, что имеют те, которые добывают газ, те которые транспортируют газ, те, которые продают газ населению и всем остальным. Они должны быть независимы друг от друга, чтобы не было монополии", - сказала Зеркаль.

В то же время, по ее убеждению, "Газпром" не хочет таких изменений в правилах.