Итальянская компания ENI может выйти из проекта «Южный поток»

Об этом заявил сегодня главный управляющий ENI Клаудио Дескальци, передает Прайм.

" ENI продолжит заниматься "Южным потоком", если сумма требуемых инвестиций не превысит 600 млн евро, в противном случае мы рассматриваем возможность выхода из проекта", - сказал предприниматель.

По его словам, участники проекта (помимо ENI, французская EDF, немецкая нефтегазовая компания Wintershall AG) испытывают сложности с поиском финансирования. " ENI никогда не смогла бы вложить 2,4 млрд евро, поскольку это слишком рискованно для ее финансового баланса", - указал Дескальци.

Он уточнил, что ENI вынуждена вносить изменения в стратегию, поскольку "мы компания, дела которой идут неплохо, но мы больше не обладаем возможностью вести бизнес, требующий больших объемов ликвидности".

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В местных СМИ давно звучит предположение об отказе ENI от участия в "Южном потоке", особенно учитывая последние осложнения в Брюсселе, где строятся препятствия реализации проекта. Переговоры между РФ и ЕС по урегулированию юридических деталей приостановлены из-за ситуации в Украине. Кроме того, в Европейской комиссии считают "Южный поток" слишком дорогостоящим "дополнительным газопроводом" в нынешних непростых экономических условиях.