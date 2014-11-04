"Нафтогаз" перечислил "Газпрому" первую часть долга за газ

Об этом сообщает пресс-служба НАКа.

"Согласно достигнутым в Брюсселе договоренностям, "Нафтогаз" заплатит суммарно 3,1 млрд. долл. США для расчета за 11,5 млрд. куб. м. газа, поставленного ОАО "Газпром" в ноябре-декабре 2013 года и апреле-июне 2014 года", - говорится в заявлении.

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"Решение об окончательных расчетах между сторонами за газ, поставленный "Газпромом" "Нафтогазу" с 2010 года, будет принято трибуналом при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Брюссельские договоренности являются временным решением и не влияют на позиции сторон в суде", - отметили в НАК.

"Необходимые для расчета средства находятся на текущем валютном счете НАК "Нафтогаз Украины", - уточнили в заявлении.