Словацкая Eustream намерена увеличить реверс газа в Украину

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании Ваграма Чугуряна.

”Компания Eustream объявляет о начале процедуры Open Season для увеличения поставок газа в Украину в реверсном режиме по трубопроводу ”Вояны-Ужгород” на 4,5 миллиона кубометров топлива в сутки”, - сказал Чугурян.

Он пояснил, что повышение мощности газопровода стало возможно благодаря техническим усовершенствованиям, проведенным на его украинской части.

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По словам Чугуряна, компании, заинтересованные в поставках газа в Украину в реверсном режиме, могут зарегистрироваться для участия в процедуре Open Season с 4 по 17 ноября этого года. Дополнительные поставки топлива по трубопроводу ”Вояны-Ужгород” могут начаться 1 января 2015 года.

Таким образом, общий объем поставляемого в Украину в реверсном режиме газа может с 1 января 2015 года возрасти до 31,5 миллиона кубометров в сутки (около 11,5 миллиардов кубометров в год). В настоящее время по этому трубопроводу ежесуточно переправляется до 27 миллионов кубометров газа (около 9,85 миллиарда кубометров в год).