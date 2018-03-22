Украина импортировала ядерного топлива на $81 миллион, больше всего - из России

Кроме России (56% от объема импорта), ядерное топливо в Украину поставляла Швеция (44%).

Украина в январе 2018 года импортировала тепловыделяющих сборок, которые являются топливом для работы атомных электростанций, на общую сумму 81,3 миллиона долларов.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, за отчетный период было закуплено из России ядерного топлива весом 44,9 тонны на сумму 52,9 миллиона долларов (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 56%), а из Швеции – 35,2 тонны, стоимостью 28,4 миллиона долларов. Доля поставок из Швеции составила 44%.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании "ТВЭЛ" - госкомпания "Энергоатом" в апреле 2014 года заключила договор с компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

В конце января 2018 года "Энергоатом" и Westinghouse продлили срок действия договора о поставках до 2025 года. На сегодняшний день шведское топливо успешно эксплуатируется на Запорожской и Южно-Украинской АЭС.

19 марта глава "Энергоатома" Юрий Недашковский заявил, что текущий тариф компании на отпуск электроэнергии не покрывает ее минимальные потребности. В частности, на закупку ядерного топлива в текущем году компании не хватает не хватает 1,436 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.