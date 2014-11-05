Бензин в России в 2015 году может подорожать на 15% - СМИ

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газеты "Коммерсант" и "Ведомости". Рост акцизов может привести к удорожанию бензина в рознице на 14-15%.

По данным "Ъ", депутаты Госдумы готовятся внести поправки в законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли. "Их смысл в том, что пятый класс топлива будет облагаться дополнительным акцизом в размере 1 рубль на литр", - рассказал один из собеседников издания. По словам источников "Коммерсанта", такое решение "принято на самом верху", "хотя это вряд ли поддерживают нефтекомпании и профильные ведомства - Минфин и Минэнерго".

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова подтвердила "Ведомостям" существование поправок в Налоговый кодекс, повышающих акцизы на 1 рубль. Представителю Минэнерго известно о таком решении, его коллега из Минфина отказался от комментариев, добавляет газета.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли (резкое снижение пошлины и повышение НДПИ) приведет к тому, что с 2015 года вырастет внутренняя цена на нефть, а с ней и цены на топливо, напоминают "Ведомости". Но власти хотели, чтобы оно дорожало в рознице не более чем на 1,8 рубля. Для этого НПЗ получали компенсацию потерь в виде серьезного снижения акцизов. Но теперь решено снижать акцизы не так сильно, и 1 л моторного топлива подорожает в 2015 году на 3 рубля, отмечают "Ведомости", а в 2016-2017 годах - на 1,6-1,8 рубля в год.

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По подсчетам "Коммерсанта", если рост акцизов будет полностью заложен в розничную цену, стоимость бензина может вырасти с 2015 года на 7% без учета инфляции (с ее учетом рост в годовом выражении может составить 14-15%). Но нефтяники опасаются того, что правительство не позволит полностью переложить рост акцизов на потребителей, продолжив административно сдерживать розничные цены. Тогда налоговый маневр, который должен стимулировать выпуск качественных нефтепродуктов, окажет обратное влияние и снизит интерес компаний к модернизации НПЗ. "Повышение акцизов разгонит инфляцию в тот момент, когда ЦБ пытается ее снизить",- добавил один из источников "Ъ".

Минфин, по информации "Ведомостей", оценивает прибавку в бюджет от более высоких акцизов в 90 млрд рублей в 2015 году. С 2017 года доходы могут достичь 200 млрд рублей, добавляет издание.