В "Газпроме" заявили, что подали апелляцию на решение Стокгольмского арбитража

16:35, 22 марта 2018
Энергетика
299
Фото УНИАН

Читайте также"Газпром" и после 2020 года не сможет обойтись без транзита через Украину - РосСМИ

Об этом сообщает пресс-служба российского монополиста.

Сообщается, что ходатайство российской компании было подано "по причине превышения арбитрами Стокгольмского арбитража своих полномочий" при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибках.

Поэтому ходатайство в Апелляционный суд якобы подано на тех же основаниях, что и все предыдущие по этому делу. Оно оспаривает решение Стокгольмского арбитражного суда по поставке и его частичной отмене.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение, согласно которому "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 миллиарда долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза". Позже стало известно, что российский монополист принял подать апелляцию на решение Стокгольмского арбитража.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Газовая война Украины с Россией
Теги: #газовый шантаж России