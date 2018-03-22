В "Газпроме" заявили, что подали апелляцию на решение Стокгольмского арбитража

Ходатайство российского монополиста было подано "по причине превышения Стокгольмским арбитражом своих полномочий" при вынесении решений.

Российский монополист "Газпром" подал в Апелляционный суд округа Свеа (Стокгольм, Швеция) ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по договору на поставки газа.

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Об этом сообщает пресс-служба российского монополиста.

Сообщается, что ходатайство российской компании было подано "по причине превышения арбитрами Стокгольмского арбитража своих полномочий" при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибках.

Поэтому ходатайство в Апелляционный суд якобы подано на тех же основаниях, что и все предыдущие по этому делу. Оно оспаривает решение Стокгольмского арбитражного суда по поставке и его частичной отмене.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение, согласно которому "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 миллиарда долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза". Позже стало известно, что российский монополист принял подать апелляцию на решение Стокгольмского арбитража.