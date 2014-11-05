Нефть продолжает дешеветь

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) сегодня утром снижалась на 2,15% — до 77,12 доллара за баррель, ниже минимума с 2011 года, когда стоимость нефти составляла 77,19 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 2,79% — до минимума с 2010 года — 82,48 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.

Согласно прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 31 октября, увеличились на 2,3 миллиона баррелей, в то время как на позапрошлой неделе запасы выросли на 2,06 миллиона баррелей. Кроме того, запасы бензина на минувшей неделе, по прогнозам аналитиков, снизились на 0,5 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов — всего на 1,7 миллиона баррелей против 5,3 миллиона баррелей на позапрошлой неделе.

Кроме того, стоимость "черного золота" снижается под давлением увеличенной добычи стран ОПЕК. Согласно данным аналитиков Bloomberg, добыча ОПЕК увеличилась за месяц на 53 тысячи баррелей в день - до 30,974 миллиона, что является максимумом за последние 14 месяцев. Тем не менее, страны ОПЕК не собираются снижать уровень добычи до встречи в следующем месяце.

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В понедельник государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила о снижении цен на топливо для американских клиентов, усилив тенденцию снижения стоимости нефти. "Рынки все еще восстанавливаются после шока, вызванного неожиданным снижением цен на нефть Саудовской Аравии", — сказал аналитик Phillip Futures Дэниель Анг (Daniel Ang), слова которого приводит агентство AFP. В то же время, компания повысила цены для азиатских и европейских клиентов, однако это осталось не замечено инвесторами.