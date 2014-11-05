В «Газпроме» подтвердили получение от «Нафтогаза» $1,45 млрд

В российском «Газпроме» подтвердили получение от НАК «Нафтогаз Украины» первого транша оплаты за поставленный газ в размере 1,45 млрд долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Газпром» получил от банков подтверждение перечисления средств от НАК «Нафтогаз Украины» в размере 1,45 миллиарда долларов в счет погашения части задолженности за ранее поставленный российский газ», - сказал Куприянов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 4 ноября разрешил НАК «Нафтогаз Украины» использовать зарезервированные на счету в Нацбанке 3,1 млрд долл. для проведения расчетов с российским газовым монополистом - компанией «Газпром».

Кроме этого Кабмин рекомендовал Национальному банку не применять к НАК «Нафтогаз Украины» требований обязательной продажи валютной выручки от транзита российского газа в ЕС. Эти средства, как отмечается в правительственном распоряжении, пойдут на оплату импортного газа и обслуживание заимствований «Нафтогаза», привлеченных под государственные гарантии.

30 октября представители Украины, России и Еврокомиссии подписали документы, которые позволят решить проблему дефицита поставок газа Киеву для прохождения отопительного сезона.

В соответствии с договоренностями, Россия должна возобновить поставки газа Украине, которые были полностью прекращены в июне этого года, после того, как получит 1,45 млрд долларов оплаты в счет долга за ранее поставленное топливо.

В общей сложности до конца года Украина должна перечислить России 4,6 млрд долларов: 3,1 млрд из которых за ранее поставленный газ и 1,5 млрд - аванс за 4 млрд кубометров газа, которые РФ еще должна поставить Киеву.