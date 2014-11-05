Южно-Украинская АЭС подключила к сети блок №1 после ремонта

Южно-Украинская атомная электростанция подключила к сети энергоблок №1 после двухмесячного ремонта, говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

Блок был подключен 4 ноября, при переходных процессах подключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было.

«Оборудование второго и третьего энергоблоков АЭС работает без замечаний в заданном режиме», - говорится в сообщении.

По состоянию на 5 ноября в работе находятся 13 из 15 энергоблоков атомных электростанций.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС - 5-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №1 Запорожской АЭС – 59-е сутки планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 5 060 МВт, для Ривненской АЭС – 2 695 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 2 845 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 010 МВт.

Читайте такжеХмельницкая АЭС отключила блок №1 от сети для ремонтаСправка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).