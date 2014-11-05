У Продана официально не называют цену угля из ЮАР из-за «конфиденциальности»

ГПВД «Укринтерэнерго» заключило соглашение о поставках угля из Южно-Африканской республики на условиях конфиденциальности относительно цены товара.

Об этом свидетельствует отчет о заключении договора, опубликованный в «Вестнике государственных закупок», пишут «Наші гроші».

Заказано до 1 млн метрических тонн угля. Договор подписан 19 августа этого года. Поставщиком стала лондонская компания «Steel Mont Trading Ltd».

В отчете сказано, что цена договора и цена за единицу товара является конфиденциальной информацией согласно условиям договора. Марки угля также не обнародованы. Контракт будет действовать до 28 февраля 2015 года.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан сообщал, что стоимость угля, импортированного из ЮАР для нужд государственной компании «Центрэнерго», составляет $91 за тонну в украинском порту. Всего планируется приобрести 1 млн тонн африканского угля.

В свою очередь председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец высказал предположение, что цена африканского угля может быть завышена на $20 долларов из-за его низкой теплотворности.

После этого министр Продан заявил, что цена составляет уже $86 без учета доставки и разгрузки. При этом министр подчеркнул, что стоимость угля не является фиксированной для всего законтрактованного объема, и будет формироваться ежемесячно.

Необходимость импорта угля возникла через остановку отгрузки антрацитовых марок угля из зоны АТО. По словам Продана, через конструкции котлов на электростанциях это уголь невозможно заменить топливом других марок, которые добываются в Украине или в соседней Польше.

Как информирует пресс-служба «Укринтерэнерго», в Ильичевский порт с 22 октября стали прибывать первые партии угля из Южно-Африканской Республики.

Также известно, что Змиевская ТЭС уже получила часть импортируемого угля. Кто осуществлял перевозку неизвестно, ведь тендер на эти работы еще не завершен.

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«Укринтерэнерго» 3 ноября объявило закупку транспортно-экспедиторского обслуживания 1 млн тонн импортного угля (ориентировочно 250 тыс тонн угля в месяц). Ожидаемая стоимость услуги - 357 млн грн.

Цена включает в себя услуги, предоставляемые в портах (погрузочно-разгрузочные услуги, перевеску и др.), дополнительные услуги по рейдовой перегрузки, перевозки груза железнодорожным транспортом до железнодорожной станции конечного грузополучателя, хранение груза на складских площадях порта.

Тендер на эти работы уже объявляли в сентябре, однако затем отменили, поскольку было подано только одно предложение от ООО «МТА Сервис ЛТД» (г. Иильичевск, Одесской области), учредителями которого являются Александр и Анна Міхєєви. Предложение фирмы составило 423,54 млн грн., что превышает ожидаемую стоимость закупки.