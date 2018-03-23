Главу Нацкомиссии по тарифам Вовка уволят в мае

По словам главы Конкурсной комиссии, Вовк может подать документы для участия на должность члена регулятора в новом конкурсе.

Срок полномочий главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка, согласно плану ротации членов регулятора, истекает в мае этого года.

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Об этом журналистам сообщил глава Конкурсной комиссии по выбору новых членов НКРЭКУ Василий Котко.

"Срок полномочий двух членов заканчивается через два месяца - в мае", - сказал он, добавив, что состав Нацкомиссии покинут Дмитрий Вовк и Руслан Машлякивский.

Также Котко добавил, что на сегодня уже объявлен новый конкурс, во время которого будут выбраны два новых члена на замену тех, которые уйдут в мае.

"Второй конкурс на новых членов уже объявлен. И Дмитрий Вовк может подать свои документы на конкурс. Если у него есть законные основания – пять лет энергетического стажа (стажа работы в предприятиях энергетики или жилищно-коммунального хозяйства – УНИАН) и два года работы на руководящих должностях. Два года (руководящего стажа – УНИАН) у него точно есть", - отметил Котко, добавив, что нового главу НКРЭКУ, согласно закону, будут выбирать сами члены регулятора.

Как сообщал УНИАН, Вовк (1989 года рождения) был назначен на должность в. и. о. главы НКРЭКУ в конце декабря 2014 года. С июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора. До назначения на эту должность, у него не было опыта работы в сфере энергетики. В 2009-2013 годах он работал в инвесткомпании ICU, которая консультировала сделки бизнеса президента Петра Порошенко. С марта 2013 года по декабрь 2014 года Вовк работал в Москве – в корпорации Roshen, которая также принадлежит президенту.

За время каденции Вовка была принята скандально известная формула «Роттердам+», которая, как считают эксперты, генерирует сверхприбыль для тепловой генерации, в частности компании ДТЭК Рината Ахметова. На сегодня внедрение формулы «Роттердам+» является предметом расследования НАБУ.

Также комиссия под его руководством реализовала план повышения тарифов на электроэнергию для населения, и при этом также повышала тарифы для промышленности, что не дало возможности побороть перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии.

За время руководства Вовка, НКРЭКУ пыталась ввести абонплату за газ, а также приняла решение о введение стимулирующего тарифообразования для облэнерго, которое устанавливает нормы доходности на старые и новые активы в размере 12,5%. Ставка на старые активы была раскритикована рядом экспертом. Эксперт в области энергетики, бывший член НКРЭКУ Андрей Герус считает, что новые тарифы позволят владельцам облэнерго дополнительно получать около 30 млрд грн в год.