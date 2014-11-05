Российская нефть подешевела почти на 20%

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-октябре 2014 года составила 103,04 долл./барр.

Это на 4,4% ниже показателя прошлого года в 107,75 долл./барр., сообщил РБК эксперт Министерства финансов Александр Сакович со ссылкой на данные котировочных агентств.

В октябре 2014 года средняя цена на нефть марки Urals составила 86,38 долл./барр. Год назад цена была зафиксирована на уровне 107,91 долл./барр. Таким образом, падение составило почти на 20%.

Читайте такжеПадение цен на нефть ударит по России сильнее санкций - СМИВ 2013 году средняя цена на нефть составила 107,88 долл./барр. против 110,52 долл./барр. в 2012 году (-2,4%).

Ранее Минэкономразвития России представило прогноз цен на нефть. В ближайшие три года, как полагает ведомство, цена на нефть составит $90–110. Вполне вероятно, что в конце 2015 года цена на нефть будет выше $90 за барр., говорила тогда директор Центра Макроэкономических исследований Юлия Цепляева.