НКРЭКУ с 26 марта вновь не сможет принимать решения из-за отсутствия кворума

По его словам, состав Нацкомиссии покинут Виктория Морозова (ее полномочия были продлены указом президента) и Вадим Таратун.

Заседания Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 26 марта вновь потеряют кворум – большинство голосов действующих членов, которое необходимо для принятия каких-либо решений регулятора.

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Об этом журналистам сообщил глава Конкурсной комиссии по выбору новых членов НКРЭКУ Василий Котко.

"С понедельника в комиссии снова не будет кворума… Это потому, что два (из четырёх действующих членов комиссии – УНИАН) потеряют свои полномочия", - сказал он, объяснив, что три месяца назад истек срок полномочий двух членов регулятора (Бориса Циганенко и Виктории Морозовой), после чего президент назначил двух временных членов, и с понедельника (26 марта) истекает срок их полномочий.

По его словам Котко, состав комиссии покинут Виктория Морозова (ее полномочия были продлены указом президента) и Вадим Таратун.

Также на сегодняшнем заседании Конкурсной комиссии был объявлен рейтинг кандидатов на замещение должностей пяти членов НКРЭКУ. В первую десятку этого рейтинга попали Александр Формагей, Алена Антонова, Дмитрий Коваленко, Оксана Кривенко, Андрей Борисенко, Алексей Магда, Валерий Цаплин, Руслан Кайдаш, Евгений Маглеванный и Дмитрий Олефир.

По словам Котко, 26 или 27 марта Конкурсная комиссия планирует провести следующее заседание, во время которого будет определен окончательный список 10 кандидатов. После этого список будет передан на рассмотрение президента, который выберет 5 новых членов НКРЭКУ.

Как сообщал УНИАН, начиная с ноября-декабря 2017 года на заседаниях НКРЭКУ не было кворума (4 человека). Из-за этого комиссия не смогла вовремя принять более 150 важных для отрасли решений. После того, как президент доукомлектовал состав комиссии двумя временными членами, в конце декабря было проведено первое правомочное заседание регулятора.

Для назначения новых членов НКРЭКУ на постоянной основе, согласно норм закона "О НКРЭКУ", была создана конкурсная комиссия, которая в еще в начале декабря 2017 года объявила конкурс по выбору пяти новых членов Нацкомиссии.