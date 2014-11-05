Неподконтрольные территории Донбасса получат газ и свет в счет будущих субсидий

Правительство Украины будет поставлять газ и электричество на территории Донецкой и Луганской областей, которые временно не контролируются властью, но после восстановления контроля над территориями высчитает из суммы бюджетных субсидий, которые направляются в те регионы, сумму потраченных на энергоносители средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Идет широкая дискуссия о том, что делать с газом и электроэнергией. Есть два мнения. Первое мнение - так как не платят – отключить. Я хочу выразить позицию правительства: там наши граждане. Правительство не даст людям замерзнуть, потому что это приведет к гуманитарной катастрофе. Это наша территория, с террористами разберемся отдельно, – сказал Яценюк. - Если сейчас идти жестко, то это будет жестко по отношению к простым людям. Мы будем поставлять газ и электроэнергию. Но я заявляю, как только восстановим контроль над территориями, то та сумма средств, которая накоплена в правительстве для выплат социальных льгот и субсидий, будет уменьшена на стоимость электроэнергии и газа, которую мы сейчас поставляем на территорию Донецкой и Луганской областей, временно не контролируемых властью. Думаю, что это справедливо».