НАБУ получило доступ к документам ICU по покупке еврооблигаций ДТЭК

18:01, 23 марта 2018
Энергетика
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В сентябре 2017 года НАБУ провело обыски в здании НКРЭКУ / фото УНИАН

Об этом говорится в решении суда от 1 марта 2018 года, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Ходатайство о предоставлении доступа к документам предоставлено НАБУ в рамках расследования дела о возможных злоупотреблениях Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). при утверждении формулы ценообразования на энергетический уголь «Роттердам+».

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В опубликованном документе сообщается, что в ходе досудебного расследования детективы НАБУ установили, что компании ICU Investment Management Ltd, CIS Opportunities Fund SPC Ltd и Global Opportunities Fund SPC Ltd, которые входят в группу ICU, где ранее работал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, с сентября 2015 года по май 2016 года (период разработки Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии «Роттердам+») приобрели еврооблигации DTEK Finance plc на Ирландской фондовой бирже.

При этом, как установлено следствием, после введения формулы весной 2016 года стоимость еврооблигаций DTEK Finance plc выросла на 60% от стоимости их приобретения.

«Вышеуказанные факты могут свидетельствовать о том, что именно благодаря принятию главой и членами Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, постановления №289, стоимость приобретенных ICU Investment Management Ltd, CIS Opportunities Fund SPC Ltd и Global Opportunities Fund SPC Ltd еврооблигаций DTEK Finance plc значительно возросла, что позволило неустановленным следствием лицам, в интересах которых действовала НКРЭКУ, получить сверхприбыли по результатам проведенных операций по купле-продаже ценных бумаг», - говорится в документе.

Сообщается, что таким образом у следствия есть достаточные основания полагать, что глава и члены НКРЭКУ, при принятии формулы «Роттердам+», действовали не только в интересах компаний группы ДТЭК, но и в интересах юридических и физических лиц, которые в течение 2015-2016 годов через компании группы ICU осуществляли приобретение еврооблигаций DTEK Finance plc.

Как сообщал УНИАН, НАБУ в июле прошлого года начало уголовное производство, в рамках которого глава и члены НКРЭКУ подозреваются в том, что они необоснованно включили в состав оптовой рыночной цены на электроэнергию стоимость угля для работы ТЭС по формуле «Роттердам+», которая завышает стоимость топлива.

По данным следствия, Нацкомиссия выполняла преступные договоренности, которые привели к тому, что генерирующие компании-операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии понесли безосновательные расходы. К таким компаниям НАБУ относит «Центрэнерго», «Донбассэнерго», «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Востокэнерго» и «ДТЭК Западэнерго».

В сентябре 2017 года НАБУ провело обыски в здании НКРЭКУ. По словам пресс-секретаря агентства Светланы Олифиры, причиной обысков является расследование факта возможных злоупотреблений во время принятия формулы «Роттердам+».

Справка УНИАН. Формула «Роттердам+» была утверждена в апреле 2016 года. Согласно ей, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, которые производят ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Ранее в НКРЭКУ заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

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Эта формула была раскритикована экспертами, а также правительством. В частности, министр энергетики Игорь Насалик сказал, что новое ценообразование не решило проблемы диверсификации поставок угля, а эксперт Андрей Герус заявил, что благодаря новой формуле тепловая генерация, большая часть которой находится в руках бизнесмена Рината Ахметова, дополнительно заработала более 10 млрд грн.

Группа «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) работает на рынке Украины с 2006 года и специализируется на торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковских услугах, управлении активами институтов совместного инвестирования. В состав группы входят инвестиционная компания и компания по управлению активами.

Владельцем компании является её топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU – Константин Стеценко и Макар Пасенюк, которого СМИ называют финансовым партнером президента Украины Петра Порошенко.

Группа ICU принадлежала Валерии Гонтаревой, которая продала свой пакет акций после назначения ее главой Национального банка Украины.

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Теги: #НАБУ#НКРЭКУ#ICU#ДТЭК#Роттердам+