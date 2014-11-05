Глава "Нафтогаза" обещает закупать газ у "Газпрома" только в периоды пикового потребления

Об этом говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины» со ссылкой на главу компании Андрея Коболева.

«Условия соглашения позволяют нам покупать российский газ для балансирования системы в моменты пикового потребления. Допустим, мы видим, что украинские потребители отбирают больше газа, чем могут обеспечить все другие ресурсы (собственная добыча, импорт из стран ЕС, хранилища), и нам потребуется дополнительный газ. Тогда мы воспользуемся своим правом купить газ у «Газпрома». Основным поставщиком импортного газа в Украину этой зимой остаются европейские компании», – цитирует пресс-служба слова Коболева.

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Как отметили в компании, подписанные в Брюсселе временные договоренности позволяют НАК «Нафтогаз Украины» заказывать газ у «Газпрома» по гибкому графику и без условия «бери или плати».

«Условием возобновления поставок российского газа Украине было перечисление «Нафтогазом» 1,45 млрд долл. за газ, поставленный «Газпромом» в ноябре-декабре 2013 г. и апреле-июне 2014 г. «Нафтогаз» осуществил этот платеж 4 ноября», - подчеркивается в сообщении компании.

«Суммарный объем газа, который мы закупим этой зимой, напрямую зависит от украинских потребителей. Чем рациональнее мы будем расходовать запасы газа, которые у нас есть, тем меньше импортного газа нам придется покупать. Две трети потребления газа в зимний период приходится на домохозяйства. Слишком горячие батареи и открытые окна в домах – лучший способ увеличить закупки российского газа», – цитирует пресс-служба слова главы «Нафтогаза».

Как ранее сообщал УНИАН, 30 октября представители Украины, России и Еврокомиссии подписали документы, которые позволят решить проблему дефицита поставок газа Киеву для прохождения отопительного сезона.

В соответствии с договоренностями, Россия должна возобновить поставки газа Украине, которые были полностью прекращены в июне этого года, после того, как получит 1,45 млрд долларов оплаты в счет долга за ранее поставленное топливо.

В общей сложности до конца года Украина должна перечислить России 4,6 млрд долларов: 3,1 млрд из которых за ранее поставленный газ и 1,5 млрд - аванс за 4 млрд кубометров газа, которые РФ еще должна поставить Киеву.