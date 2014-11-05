Польша начала переговоры о снижении цены российского газа

"PGNIG SA начинает формальную процедуру переговоров. Согласно с ямальским контрактом, в случае, если сторонам не удастся договориться в течение шести месяцев, компания получит право начать арбитражное дело по этому поводу", - отметила пресс-секретарь компании Дорота Гаевска.

Польская компания, которая, согласно действующему до 2022 года контракту, обязана ежегодно покупать у "Газпрома" около 10,3 млрд кубометров газа, сообщила, что инициировала переговоры о пересмотре цены в связи с "существенным изменением" условий на европейском энергетическом рынке за последние годы.

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Пресс-служба отметила, что PGNIG является одним из крупнейших клиентов "Газпрома" в Евросоюзе.

Большинство экспертов, опрошенных польским агентством РАР, сказали, что скорее всего стороны не смогут договориться о более дешевой цене и спор будет рассматривать Арбитражный суд в Стокгольме. Ряд аналитиков заметили, что Польше стоит обсудить с "Газпромом" не только снижение стоимости газа, но и отмену правила "Бери или плати".

По оценкам большинства экспертов, PGNIG платит за российский газ "значительно больше", чем "голубое топливо" стоит сейчас на европейских рынках: 320-370 долл. за тысячу кубометров.

Агентство напомнило, что до того, как Польша получила скидку на российский газ, она платила за него одну из самых высоких цен в ЕС, которая, по некоторым данным, составляла более 550 долл. за тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, осенью 2012 года PGNIG уже удавалось добиться от Российской Федерации скидки на поставляемое в страну топливо, в пределах 15-20 процентов. "Газпром" согласился на скидку только после того, как PGNIG в ноябре 2011 года подала на него в Арбитражный суд в Стокгольме,что случилось после более года безрезультатных переговоров о снижении цены газа.

Потребляющая ежегодно около 14-15 млрд кубометров газа Польша добывает самостоятельно из собственных месторождений менее трети необходимого ей топлива.