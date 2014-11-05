Венгерский премьер подтвердил намерение строить "Южный поток"
Венгерский премьер Виктор Орбан подтвердил свою решимость реализовать проект сооружения газопровода "Южный поток", против которого имеет возражения Евросоюз.
"Венгерский премьер Виктор Орбан подтвердил свою решимость реализовать проект сооружения газопровода "Южный поток", против которого имеет возражения Евросоюз", — пишет РИА Новости со ссылкой на пражскую газету Pravo.
"Он заявил об этом представителям зарубежных СМИ спустя день после того, как парламент Венгрии одобрил закон, способствующий ускорению ввода в действие венгерской ветки данного трубопровода", — сообщает издание.
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"Германия уже построила газопровод "Северный поток", с помощью которого способна обойти Украину как потенциальный источник опасности. И мы не хотим ничего большего, чем хочет Германия", — цитирует высказывания Орбана пражская газета.
Орбан также заявил, что "необходимо, чтобы Венгрия была обеспечена газом и в том случае, если в Украине возникнут какие-либо проблемы".
Ранее сообщалось, что парламент Венгрии одобрил законопроект, который позволит ускорить строительство "Южного Потока". Также УНИАН сообщал, что ЕС ждет от Венгрии разъяснений по поводу закона в поддержку "Южного потока".