Венгерский премьер подтвердил намерение строить "Южный поток"

"Венгерский премьер Виктор Орбан подтвердил свою решимость реализовать проект сооружения газопровода "Южный поток", против которого имеет возражения Евросоюз", — пишет РИА Новости со ссылкой на пражскую газету Pravo.

"Он заявил об этом представителям зарубежных СМИ спустя день после того, как парламент Венгрии одобрил закон, способствующий ускорению ввода в действие венгерской ветки данного трубопровода", — сообщает издание.

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"Германия уже построила газопровод "Северный поток", с помощью которого способна обойти Украину как потенциальный источник опасности. И мы не хотим ничего большего, чем хочет Германия", — цитирует высказывания Орбана пражская газета.

Орбан также заявил, что "необходимо, чтобы Венгрия была обеспечена газом и в том случае, если в Украине возникнут какие-либо проблемы".

Ранее сообщалось, что парламент Венгрии одобрил законопроект, который позволит ускорить строительство "Южного Потока". Также УНИАН сообщал, что ЕС ждет от Венгрии разъяснений по поводу закона в поддержку "Южного потока".