"Энергоатом" открыл представительство в Брюсселе

"Украина движется по пути европейской интеграции. Соглашение об ассоциации стало важнейшим документом в истории. Энергетический сектор шаг за шагом интегрируется в европейский, и наша компания является активным участником евроинтеграционных процессов", - заявил он.

Недашковский подчеркнул, что сам факт открытия первого представительства украинской компании в Брюсселе - это "символ искренности наших интеграционных намерений".

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Президент «Энергоатома» сообщил, что задачами представительства компании в Брюсселе будет сопровождение и поддержка международных программ, обеспечение расширения сотрудничества с международными организациями, представление интересов «Энергоатома» на территории ЕС. "Представительство будет действовать от имени «Энергоатома» и будет контактировать с европейскими институтами, расширять международное сотрудничество. Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество", - отметил он.

Возглавил представительство Андрей Тюрин.

Ранее УНИАН сообщал, что «Энергоатом» привлек у «Ощадбанка» кредиты на 500 млн гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность всех АЭС страны.