В украинских хранилищах осталось 8 миллиардов кубов газа
11:14, 26 марта 2018Энергетика
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Украина вошла в 2018 год с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 миллиарда кубометров.
За неделю из хранилищ выкачали 577 миллионов кубов газа / фото УНИАН
Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 17 по 24 марта сократились на 6,7%, или на 577 миллионов кубометров, до 8,035 миллиарда кубометров с 8,612 миллиарда кубометров.
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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".
В частности, по данным компании, 24 марта из хранилищ было отобрано 75,87 миллиона кубометров газа.
Как сообщал УНИАН, Украина вошла в 2018 год с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 миллиарда кубометров газа.
26 октября 2017 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.
К началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября 2017 года) в ПХГ было накоплено 16,8 миллиарда кубометров газа.
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