Оккупированные районы Донбасса нуждаются в миллиарде кубометров газа
17:30, 05 ноября 2014Энергетика
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Оккупированные Россией районы Донецкой и Луганской областей для прохождения отопительного сезона 2014-2015 гг. потребуется около 1 млрд кубометров природного газа.
REUTERS
Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан после заседания правительства.
«Для тех территорий, которые неподконтрольны (украинскому правительству - УНИАН), почти 1 млрд кубов», - сказал Продан.
Читайте такжеГлава "Нафтогаза" обещает покупать газ у "Газпрома" лишь в периоды пикового потребленияКак сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, Украина будет поставлять газ и электричество на территории Донецкой и Луганской областей, которые временно не контролируются властями, но после восстановления контроля над территориями отнимет от суммы бюджетных субсидий, направляемых в эти регионы, сумму потраченных на энергоносители средств.
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