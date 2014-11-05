Оккупированные районы Донбасса нуждаются в миллиарде кубометров газа

Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан после заседания правительства.

«Для тех территорий, которые неподконтрольны (украинскому правительству - УНИАН), почти 1 млрд кубов», - сказал Продан.

Читайте такжеГлава "Нафтогаза" обещает покупать газ у "Газпрома" лишь в периоды пикового потребленияКак сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, Украина будет поставлять газ и электричество на территории Донецкой и Луганской областей, которые временно не контролируются властями, но после восстановления контроля над территориями отнимет от суммы бюджетных субсидий, направляемых в эти регионы, сумму потраченных на энергоносители средств.