Оплату поставок газа в зону АТО оформят в отдельном законопроекте
Механизм оплаты поставок газа на неподконтрольные украинской власти территории Донецкой и Луганской областей в счет будущих бюджетных субсидий, которые будут направлены в эти регионы после их освобождения от боевиков, будет отработан в отдельном законопроекте, сказал журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.
Ранее о возможности проведения взаимозачетов оплаты за газ в счет будущих социальных ассигнований из госбюджета сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
«Схема будет отработана, я думаю, что, скорее всего, будет подготовлен соответствующий законопроект, который позволит определенным образом компенсировать «Нафтогазу» те расходы, которые он понесет и которые должен будет финансировать», - сказал Продан.
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Министр не назвал возможных деталей законопроекта, но отметил, что сами по себе поставки топлива на неподконтрольные территории могут быть физически затруднены из-за того, что боевики постоянно обстреливают объекты топливной и транспортной инфраструктуры.
«Понятно, что будут перебои поставок газа и электрической энергии», - сказал Продан.