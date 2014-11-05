Оплату поставок газа в зону АТО оформят в отдельном законопроекте

Ранее о возможности проведения взаимозачетов оплаты за газ в счет будущих социальных ассигнований из госбюджета сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Схема будет отработана, я думаю, что, скорее всего, будет подготовлен соответствующий законопроект, который позволит определенным образом компенсировать «Нафтогазу» те расходы, которые он понесет и которые должен будет финансировать», - сказал Продан.

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Министр не назвал возможных деталей законопроекта, но отметил, что сами по себе поставки топлива на неподконтрольные территории могут быть физически затруднены из-за того, что боевики постоянно обстреливают объекты топливной и транспортной инфраструктуры.

«Понятно, что будут перебои поставок газа и электрической энергии», - сказал Продан.