"Киевэнерго" Ахметова получило почти 140 миллионов убытка

При этом 20016 год компания завершила с чистой прибылью 2,6 миллиона гривень.

Столичная энергокомпания "Киевэнерго", поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы Украины, в 2017 году получила 138,7 миллиона гривень чистого убытка против 2,6 миллиона гривень чистой прибыли в 2016 году.

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Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о проведении собрания акционеров 23 апреля.

Общие активы компании в 2017 году увеличились в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом - до 23,955 миллиарда гривень.

Суммарная дебиторская задолженность за отчетный период увеличилась до 7,8 миллиарда гривень с 7,2 миллиарда гривень.

Долгосрочные обязательства компании увеличились в 3,4 раза - до 1,782 миллиарда гривень, а текущие – увеличились на 8,8%, до 10,682 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году компания "Киевэнерго" получила 2,58 миллиона гривень чистой прибыли против 1,695 миллиарда гривень чистого убытка в 2015 году.

"Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.