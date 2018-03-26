"Киевэнерго" Ахметова получило почти 140 миллионов убытка

13:19, 26 марта 2018
Энергетика
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фото УНИАН

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Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о проведении собрания акционеров 23 апреля.

Общие активы компании в 2017 году увеличились в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом - до 23,955 миллиарда гривень.

Суммарная дебиторская задолженность за отчетный период увеличилась до 7,8 миллиарда гривень с 7,2 миллиарда гривень.

Долгосрочные обязательства компании увеличились в 3,4 раза - до 1,782 миллиарда гривень, а текущие – увеличились на 8,8%, до 10,682 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году компания "Киевэнерго" получила 2,58 миллиона гривень чистой прибыли против 1,695 миллиарда гривень чистого убытка в 2015 году.

"Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

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Теги: #Киевэнерго Ахметова