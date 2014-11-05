В Минэнерго заявили, что Украина может закупать российский газ в любых объемах и с любой даты

«Ситуация с российским газом в соответствии с подписанными протоколами следующая: мы закупаем любые объемы газа, с любой даты – в зависимости от потребности и погодных условий. Мы будем заявлять объемы, оплачивать и закупать их», - сказал он.

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В то же время министр подчеркнул, что главная задача для государства сегодня - экономия топлива. «При условии хорошей погоды и экономии нам, возможно, вообще не придется закупать (российский - УНИАН) газ», - отметил Продан.

Ранее УНИАН сообщал, что Украине для закупки газа на отопительный сезон нужно $2 млрд.