В Минэнерго заявили, что Украина может закупать российский газ в любых объемах и с любой даты
18:07, 05 ноября 2014Энергетика
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Украина в соответствии с подписанными в Брюсселе протоколами об условиях поставки российского газа может закупать топливо в любых объемах и с любой даты, сказал журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.
Продан заявил, что теперь Украина сможет закупать газ в зависимости от потребностей / Фото УНИАН
«Ситуация с российским газом в соответствии с подписанными протоколами следующая: мы закупаем любые объемы газа, с любой даты – в зависимости от потребности и погодных условий. Мы будем заявлять объемы, оплачивать и закупать их», - сказал он.
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В то же время министр подчеркнул, что главная задача для государства сегодня - экономия топлива. «При условии хорошей погоды и экономии нам, возможно, вообще не придется закупать (российский - УНИАН) газ», - отметил Продан.
Ранее УНИАН сообщал, что Украине для закупки газа на отопительный сезон нужно $2 млрд.
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