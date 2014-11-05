Украина ожидает платеж за транзит российского газа уже в ноябре

18:22, 05 ноября 2014
Энергетика
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Украина ожидает получить уже в ноябре платеж за российский газ, транзит которого был осуществлен по украинской территории.

Фото УНИАН

Об этом сказал журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Платеж за транзит газа, в соответствии с договором, будет осуществлен в ближайшее время, в ноябре месяце», - сказал Продан.

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Ранее УНИАН сообщал, что Совет Федерации РФ разрешил "Газпрому" не платить Украине за транзит.

Ранее также сообщалось, что согласно подписанному в конце октября трехстороннему протоколу об условиях и цене поставки российского газа в Украину, российский монополист «Газпром» будет осуществлять оплату транзита на счета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». Кроме того, Кабмин рекомендовал Нацбанку не применять к «Нафтогазу» обязательной нормы о продаже валютной выручки за транзит.

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