Украина отказалась покупать уголь у боевиков

«Вести переговоры с так называемыми народными республиками мы не будем и не ведем, – сказал министр. - Переговоры можно вести только с нашими предприятиями. Вы предлагаете вести переговоры с теми, кто стреляет и не выполняет никаких обязательств? С ними можно говорить и платить деньги?»

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Продан подчеркнул, что в Украине есть государственные предприятия, государственные шахты. «Мы будем работать с ними. Мы будем покупать государственный уголь. Наши генерирующие компании будут работать с государственными предприятиями. Если будет, конечно, возможность поставить их уголь», - отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина хочет покупать уголь на подконтрольных боевикам шахтах.