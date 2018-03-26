"Энергоатом" за 2 месяца получил почти 1,5 миллиарда гривень прибыли

В 2017 году в бюджеты всех уровней «Энергоатом» уплатил 10,881 миллиардов гривень.

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» за 2 месяца 2018 года получила прибыль до налогообложения в размере 1,343 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании также сообщили, что в 2017 году в бюджеты всех уровней «Энергоатом» уплатил 10,881 млрд грн, что на 3,7 млрд грн больше, чем в 2016 году.

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«Задолженность госпредприятия «Энергорынок» (оптового покупателя электроэнергии – УНИАН) за электроэнергию, произведенную на АЭС Украины, по состоянию на 28 февраля 2018 года увеличилась до 12,845 млрд грн», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года «Энергоатом» получил 1,3 млрд грн убытка, тогда как 2016 год предприятие завершило с чистой прибылью 232,8 млн грн.

Долг «Энергорынка» перед компанией по итогу прошлого года составлял 12,605 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины (Запорожской, Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой). На четырех украинских АЭС эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и два - ВВЭР-440, общей установленной мощностью 13 тыс. 835 МВт.