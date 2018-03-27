Почем "черное золото": нефть торгуется выше $70 за баррель

Brent подорожала до $70,29 за баррель, WTI - до $65,83 за баррель.

Мировые цены на нефть во вторник утром торгуются в плюсе, инвесторы продолжают отыгрывать ряд геополитических событий, поддерживают стоимость нефти и успехи стран ОПЕК+ по сокращению добычи, рынок также ждет статистики по запасам нефти в США за прошлую неделю, сообщает Прайм.

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"По состоянию на 8:10 майские фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,24% до 70,29 доллара за баррель. Нефть WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась в цене на 0,43% до 65,83 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цены на нефть поддерживает растущее геополитическое давление, считает управляющий директор и брокер энергетических активов Tortoise Джеймс Мик (James Mick), имея в виду риск введения США санкций в отношении Ирана. Его мнение приводит агентство Рейтер. Вместе с этим возможность дополнительных переговоров между США и Китаем может предотвратить торговую войну между странами, что поддержит мировые рынки, в том числе нефтяные.

"При этом успехи стран входящих и не входящих в ОПЕК (ОПЕК+) также служат поддержкой нефтяным ценам, считает эксперт. На прошлой неделе мониторинговый комитет ОПЕК+ объявил, что страны венского соглашения по снижению добычи нефти в феврале выполнили условия сделки на рекордные 138% после 133% в январе", - подчеркивает издание.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ продлили венскую сделку до конца 2018 года.

Инвесторы теперь ожидают данные по запасам нефти и добыче сырья в США по итогам предыдущей недели. Аналитики прогнозируют, что запасы нефти в стране за неделю по 23 марта выросли всего на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 428,7 миллиона баррелей. Рынок опасается продолжения роста добычи сырья в США - показатель за прошлую неделю вырос на 26 тысяч баррелей в сутки, или на 0,3%, до 10,407 миллиона баррелей в сутки.