Порошенко уволил двух членов Нацкомиссии по тарифам

Президент уволил Вадима Таратуна и Викторию Морозову в связи с истечением срока их полномочий.

Президент Украины Петр Порошенко уволил двух членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) Вадима Таратуна и Викторию Морозову в связи с истечением срока их полномочий.

Читайте такжеГлаву Нацкомиссии по тарифам Вовка уволят в мае

Об этом говорится в приказах главы государства, которые опубликованы на сайте Администрации президента.

Согласно сообщению, соответствующее решение Порошенко принял 23 марта.

Как сообщал УНИАН, по словам главы Конкурсной комиссии по выбору новых членов НКРЭКУ Василия Котко, полномочия Таратуна и Морозовой истекли 26 марта. С этого числа нет кворума членов регулятора (на сегодня осталось всего лишь 2 члена).

Для возобновления работы регулятора Конкурсная комиссия уже составила рейтинг кандидатов. Далее из этого списка будет сформирована десятка потенциальных членов НКРЭКУ, из которой президент выберет пять новых членов регулятора.

По словам Котко, в мае этого года истекают полномочия оставшихся двух членов регулятора – Руслана Машлякивского и Дмитрия Вовка.