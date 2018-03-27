Германия разрешила строительство "Северного потока-2"

Отмечается, что процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику.

Во вторник, 27 марта, компания "Северный поток-2" (Nord Stream-2 AG) получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в немецкой ИЭЗ (исключительная экономическая зона).

Об этом сообщили в пресс-службе компании. "Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ. Предварительно 31 января 2018 года Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части", - сказано в сообщении.

Отмечается, что процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. "Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году", - добавили в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, США пригрозили санкциями компаниям-строителям "Северного потока-2".

Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и введение в работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируют построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявлял, что «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Кроме того, Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита.