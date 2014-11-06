Цены на нефть поднимаются с четырехлетнего минимума благодаря статистике США

Cегодня утром фьючерсы на Brent подорожали на $0,15 до $83,10 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,21 до $78,89 за баррель. В среду Brent подешевела до четырехлетнего минимума.

Запасы нефти в США выросли на 0,46 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Управления энергетической информации, при прогнозе повышения на 2,2 миллиона, сообщает Рейтер.

"Повышение цен, скорее всего, связано с тем, что запасы нефти в США выросли не так сильно, как ожидалось, за счет спада импорта, а добыча нефти сократилась по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в отчете Philip Futures.

По мнению аналитиков этой фирмы, рост цен будет недолгим, потому что рыночные показатели не изменились, и новые уровни поддержки для Brent и WTI - $82 и $75,84 за баррель, соответственно.

Также рынок обрадовало сообщение о росте числа рабочих мест в частном секторе США на 230.000 в октябре при прогнозе повышения на 220.000.

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Ливия снизила добычу нефти как минимум на 200.000 баррелей в сутки, так как вооруженные люди захватили месторождение эль-Шарара, сообщили источники.

Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими в среду встретился с министром иностранных дел Венесуэлы Рафаэлем Рамиресом. Ни одна из сторон не рассказала о прошедших переговорах, но в конце 1990-х годов Саудовская Аравия договорилась с Венесуэлой и Мексикой о снижении добычи, что помогло вырасти ценам, до этого упавшим почти до $10 за баррель. Однако в этот раз аналитики не ожидают подобного соглашения.