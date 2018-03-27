"Газпром" отказывается поставлять газ в Украину и выплачивать долг - "Нафтогаз"

"Нафтогаз" отклонил предложения "Газпрома" о внесении изменений или расторжении действующих контрактов.

Российский газовый монополист "Газпром" уведомил национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" о том, что он отказывается выполнять решения Стокгольмского арбитража, согласно которым в этом году он должен возобновить поставки газа в Украину, а также выплатить украинской стороне 2,6 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" со ссылкой на результаты переговоров между двумя компаниями, которые состоялись на прошлой неделе.

"На переговорах "Газпром" дал понять, что российская газовая монополия отказывается возобновлять поставки газа в Украину, как того требует решение Трибунала согласно контракту на закупку газа. "Газпром" также отказался подтвердить, что он выплатит 2,6 миллиарда долларов, которые Трибунал обязал его уплатить в рамках контракта на транзит газа", - сообщили в пресс-службе, напомнив, что решения Стокгольмского арбитража являются окончательными и обязательными для "Газпрома".

Согласно сообщению, на этих переговорах "Газпром" стремился к тому, чтобы внести изменения или расторгнуть контракты с "Нафтогазом", для того что аннулировать решения арбитража.

"Обе позиции прямо противоречат и не учитывают арбитражных решений, предоставленных Стокгольмским трибуналом. "Нафтогаз" считает эту позицию неприемлемой и отклонил предложения "Газпрома" по этому поводу", - заявили в пресс-службе "Нафтогаза".

"Отказ "Газпрома" соблюдать действующие арбитражные решения международно признанного и уважаемого коммерческого арбитражного трибунала ставит под сомнение надежность "Газпрома" как партнера для европейской газовой промышленности. Это также ставит под угрозу соблюдение контрактов как таковых", - прокомментировал позицию российской компании главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

В "Нафтогазе" также отметили, что стороны договорились провести еще один раунд переговоров, который состоится в апреле. Ожидается, что "Газпром" прокомментирует требования "Нафтогаза" о пересмотре тарифов на транзит и использовании украинской газотранспортной системы после истечения срока действия контракта в 2019 году.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. При этом российской компании ежедневно начисляются проценты в размере 500 тысяч долларов, пока она не выполнит решение арбитража о выплате долга Украине. По состоянию на 27 марта сумма процентов за невыплату "Газпромом" долга составляла 13,5 миллиона долларов. Также суд обязал российскую компания поставлять до 5 миллиардов кубометров газа в год в 2018-2019 годах по ценам, которые соответствуют стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах. Это требование также не было выполнено.

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта). После того, как "газовый" кризис был успешно преодолен, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства по транзитным поставкам газа.