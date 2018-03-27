Добыча угля в Украине с начала года сократилась на 28%

При этом государственные шахты сократили добычу угля на 13,3%.

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-феврале 2018 года сократилась на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5,335 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Согласно сообщению, государственные шахты за отчетный период добыли 796,9 тысячи тонн, что на 13,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

За 2 месяца 2018 года все шахты Украины добыли 1,066 миллиона тонн коксующегося и 4,268 миллиона тонн энергетического угля.

Как сообщал УНИАН, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2017 году сократилась на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34,916 миллиона тонн.

На сегодняшний день Украина из-за боевых действий на востоке страны и блокады грузооборота с неподконтрольными территориями испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.