Кубив попросил НБУ выдать лицензию "Нафтогазу" для возврата "Газпрому" переплаты за транзит

Также Кубив попросил НБУ разрешить "Нафтогазу" не осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, поступившей из-за границы, если эти средства должны быть возвращены компанией в пользу "Газпрома».

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив направил в Национальный банк Украины письмо с просьбой предоставить Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" возможность получать индивидуальные лицензии для быстрого перечисления излишне уплаченных "Газпромом" средств за транзит природного газа.

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Согласно сообщению на сайте Минэкономразвития, такие перечисления будут осуществляться согласно решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года и 28 февраля 2018 года.

Также Кубив попросил НБУ разрешить "Нафтогазу" не осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, поступившей из-за границы, если эти средства должны быть возвращены компанией в пользу "Газпрома".

Как сообщал УНИАН, Украина в лице "Нафтогаза" судилась с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам, заключенным в 2009 году: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 доллара за тысячу кубометров; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов. Поскольку не все требования были удовлетворены, по итогам первого решения "Нафтогаз" оставался должен "Газпрому" около 2 миллиардов долларов.

Второе решение касается транзитного контракта. Согласно этому контракту, "Газпром" должен был транспортировать через Украину 110 миллиардов кубометров в год. Поскольку это условие не выполнялось, "Нафтогаз" требовал в суде взыскать с российской компании 16 миллиардов долларов.

28 февраля "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража, согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов.

По итогам рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 миллиарда долларов. "Газпрому" ежедневно начисляются проценты в размере 500 тысяч долларов, пока он не выполнит решение Стокгольмского арбитража о выплате этих средств Украине. При этом "Нафтогаз" российской компании ничего не должен.