Премьер Чехии выступил против строительства «Южного потока»

Такое мнение выразил премьер-министр Чехии Богуслав Соботка в интервью Reuters, сообщает «Европейская правда».

Он подчеркнул, что в долгосрочной перспективе Украина пострадает от строительства "Южного потока".

"Если Европа пытается помочь стабилизировать украинскую экономику ... мы не можем, с одной стороны, поддерживать предоставление кредитов Украине и с другой поддерживать проекты, которые будут ослаблять украинскую экономику в долгосрочной перспективе", - добавил он.

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Кроме того, Соботка подчеркнул, что это не решает проблему диверсификации источников газа для Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр другой страны ЕС, Венгрии, Виктор Орбан во вторник вновь заявил о своей поддержке строительства газопровода "Южный поток".

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