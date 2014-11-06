Премьер Чехии выступил против строительства «Южного потока»
ЕС не может одновременно поддерживать Украину и строить газопровод "Южный поток", который навредит Украине.
Такое мнение выразил премьер-министр Чехии Богуслав Соботка в интервью Reuters, сообщает «Европейская правда».
Он подчеркнул, что в долгосрочной перспективе Украина пострадает от строительства "Южного потока".
"Если Европа пытается помочь стабилизировать украинскую экономику ... мы не можем, с одной стороны, поддерживать предоставление кредитов Украине и с другой поддерживать проекты, которые будут ослаблять украинскую экономику в долгосрочной перспективе", - добавил он.
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Кроме того, Соботка подчеркнул, что это не решает проблему диверсификации источников газа для Европы.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр другой страны ЕС, Венгрии, Виктор Орбан во вторник вновь заявил о своей поддержке строительства газопровода "Южный поток".
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