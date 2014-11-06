Австрия хочет добиться от «Газпрома» снижения цены на газ

Австрийская OMV через свою дочернюю компанию EconGas снова проведет переговоры с "Газпромом" о понижении цены на газ, говорится в финансовом отчете австрийской компании за 9 месяцев 2014 года, сообщает Прайм.

"Переговоры по долгосрочному газовому контракту с "Газпромом" продолжатся с целью достигнуть рыночной цены", - говорится в отчете.

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В декабре 2013 года EconGas договорилась с "Газпром экспортом" о снижении цены на поставку газа в Австрию. Предыдущая корректировка цены на российский газ для EconGas состоялась в конце 2011 года.

"Действие контракта распространяется на поставки, производимые с 1 апреля 2013 года", - уточнили тогда в OMV.

"Мы рады, что в результате переговоров удалось прийти к цене, соответствующей рынку, - отмечал гендиректор концерна Герхард Роисс. - Этот шаг приближает нас к конкурентоспособному месту на рынке".

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