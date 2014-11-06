На украинских ТЭС продолжают сокращаться запасы угля

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 27 октября по 3 ноября сократились на 2,5% - до 1,622 млн тонн с 1,664 млн тонн, что связано с резким сокращением добычи угля на Донбассе, где из-за действий пророссийских террористов остановилось большинство шахт, говорится в сообщении госкомпании «Укрэнерго».

По данным компании, за неделю запасы мазута на складах ТЭС увеличились - до 112,5 тыс. тонн с 110,05 тыс. тонн.

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Справка УНИАН. Украина впервые за длительный периодначала импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за действий террористов на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

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Около половины электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика.