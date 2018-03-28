Кабмин определился, что делать с долгами за свет оккупированных территорий Донбасса

По словам министра финансов, из окончательной версии законопроекта будут убраны пункты о погашении задолженности за счет бюджетных средств.

Кабинет министров Украины одобрил, с доработкой в трехдневный срок, законопроект об особенностях погашения образовавшейся задолженности на оптовом рынке электрической энергии.

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Соответствующее решение было принято на очередном заседании правительства.

"Законопроект об особенностях погашения образовавшейся задолженности на оптовом рынке электрической энергии разработан с целью реализации с 1 июля 2019 года новой модели рынка электрической энергии, с другой стороны – это реализация закона о рынке электрической энергии", - сказал, докладывая по законопроекту, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

В свою очередь министр финансов Александр Данилюк сообщил, что из окончательной версии законопроекта будут убраны пункты о погашении задолженности за счет бюджетных средств.

"Мы убираем любые требования, которые касаются компенсации погашения задолженности за счет бюджета", - сказал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, ранее Минэнергоугля разработало законопроект, которым в том числе предусматривалось погашение долгов оккупированных территорий за электроэнергию за счет бюджетных средств, что вызвало критику общественности и экспертной среды.

Согласно законопроекту, перед оптовым поставщиком электроэнергии (госпредприятием "Энергорынок") сформировались долги в размере 29,8 миллиарда гривень, а его задолженность перед генерирующими компаниями – 28,1 миллиарда гривень.

По данным СМИ, для ликвидации долгов, в частности той части, которую составляет задолженность временно оккупированных территорий, в законопроекте предложено следующее: "погашение подтвержденной задолженности за электроэнергию … за счет расходов согласно бюджетной программе, которая предусматривается законом о государственном бюджете Украины на соответствующий год".

В законопроекте не указана сумма долгов оккупированных территорий. Это значение должна будет определить специально созданная при Кабмине межведомственная комиссия.

Отмечается, что значительную часть долгов на рынке электроэнергии накопили угледобывающие шахты (11,34 миллиарда гривень). Их долги также предлагается частично погасить за счет бюджетных средств, а часть – списать.

С 26 июля 2017 года Украина полностью остановила переток электроэнергии на временно оккупированную территорию Донецкой области. По информации компании "Укрэнерго", энергообеспечение этих территорий на сегодня осуществляет Россия.

Еще ранее, с 25 апреля 2017 года, Украина полностью прекратила энергоснабжение оккупированной части Луганской области. По словам министра энергетики Игоря Насалика, энергоснабжение оккупированной части Луганской области может быть возобновлено в том случае, если будут внесены платежи и погашены долги.

По состоянию на 1 апреля 2017 года, долги зоны АТО за поставленную с контролируемой Украиной территории электроэнергию составляли 2,9 миллиарда гривень. В конце июня прошлого года сообщалось, что задолженность оккупированных территорий Донецкой области составляла 3,9 миллиарда гривень.