В Саудовской Аравии построят солнечную электростанцию за $200 миллиардов

Японская компания Softbank Group построит в Саудовской Аравии солнечную электростанцию мощностью 200 ГВт.

Японская телекоммуникационная компания Softbank Group подписала с Саудовской Аравией меморандум о взаимопонимании на проект по солнечной энергетике стоимостью 200 миллиардов долларов.

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Об этом сообщает Прайм.

Гендиректор Softbank Group Масаёси Сон (Masayoshi Son) рассказал о проекте в Нью-Йорке на церемонии вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Ожидается, что мощность этой станции составит 200 ГВт к 2030 году. Этот проект создаст дополнительные 100 тысяч рабочих мест в стране и позволит сэкономить 40 миллиардов долларов на производстве электроэнергии.

"В королевстве большое количество солнечного света, доступной земли и замечательных инженеров, рабочей силы, но что самое важное - лучшие и значительные перспективы", - сообщил репортерам глава Softbank. Наследный принц королевства отметил, что данный проект является смелым и рискованным, и выразил надежду, что сторонам удастся его реализовать.

В течение следующих 3-4 лет Softbank намерена инвестировать в страну около 25 миллиардов долларов. Как сообщила компания, 15 миллиардов долларов будут направлены на строительство нового города Неом, который наследный принц планирует построить на побережье Красного моря, и 10 миллиардов - в государственную Saudi Electricity Co., как часть мер по развитию возобновляемой и солнечной энергетики в стране.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в октябре представил проект создания глобального инновационного города Неома, который будет иметь собственную регулятивную среду и находиться под контролем наследника престола. Неом расположится на территории площадью 260 тысяч квадратных километров на побережье Красного моря по соседству с Иорданией и Египтом и будет обеспечиваться электроэнергией, создаваемой из возобновляемых источников.

В 2015 году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявил об экономической программе развития страны до 2030 года - "Видение-2030", которая предусматривает отказ от зависимости от использования нефти.