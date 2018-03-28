Александр Харченко: Апелляция "Газпрома" не может остановить решение Стокгольмского арбитража. Пеня оплачивается за каждый день невыплаты долга

Российский газовый монополист «Газпром» на очередном раунде переговоров с «Нафтогазом Украины» заявил, что отказывается исполнять решения Стокгольмского арбитража – не будет в этом году возобновлять поставки газа в нашу страну, а также уплачивать долг в 2,6 миллиарда долларов. «Газпром» настаивает на расторжении или внесении изменений в контракт от 2009 года, чтобы аннулировать вердикт арбитража.

В пресс-службе украинского нефтегазового холдинга подчеркивают, что позиция «Газпрома» противоречит решениям шведского трибунала, поэтому предложенный россиянами вариант был отклонен. Единственное, в чем удалось достичь договоренности, так это провести в апреле следующий раунд переговоров.

С заявлениями «Газпрома» совпала во времени и еще одна важная новость - Федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2», который, по замыслу Кремля, должен лишить Украину статуса транзитера газа в Европу, соответственно, миллиардных поступлений в госбюджет. В России сразу же объявили, что таким образом «Газпром» получил все необходимые разрешения для реализации этого проекта.

Как должен повести себя «Нафтогаз», чтобы добиться полного выполнения «Газпромом» решений Стокгольмского арбитража, поставлена ли Германией точка в истории «Северного потока-2» и что, в таком случае, будет с украинской трубой в интервью УНИАН рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Чем «Нафтогаз» может ответить на отказ «Газпрома» выполнять решения шведского трибунала?

Будет проведен еще один раунд переговоров, а на такие консультации отводится 45 дней (со дня вынесения решения арбитражем, – УНИАН). И в случае, если переговоры к результатам не приведут, то дальше «Нафтогаз» включит соответствующую юридическую процедуру по имплементации решения Стокгольмского арбитража – в отношении ареста имущества и счетов «Газпрома» в разных странах мира.

В «Газпроме» заявили, что не обязаны оплачивать долг, в том числе и пеню, так как подана апелляция на решение арбитража. Это соответствует правовым рамкам трибунала?

Это заявление исключительно для внутреннего потребления, которое абсолютно ничего не означает. Решение Стокгольмского арбитража никакой апелляцией остановить нельзя. Пеня оплачивается за каждый день невыплаты долга.

На сайте Минэкономразвития была обнародована неожиданная новость о том, что первый вице-премьер Степан Кубив попросил Нацбанк выдать валютную лицензию «Нафтогазу» для возврата «Газпрому» переплаты за транзит. О чем идет речь?

Не могу комментировать, не знаю деталей.

Допустим. А что делается для взыскания с «Газпрома» штрафа в 6 миллиардов долларов, наложенного Антимонопольным комитетом Украины? Пока, по словам министра юстиции Павла Петренко, в госбюджет поступило лишь 100 миллионов гривен…

Взыскание с «Газпрома» в рамках Стокгольмского арбитража выглядит намного легче, чем взыскание штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом. Решение шведского трибунала автоматически признается всеми национальными судебными системами в Европе, соответственно, арест имущества и дальнейшие процедуры значительно упрощаются. В случае же с реализацией решения Антимонопольного комитета, Министерству юстиции придется пройти еще большое количество инстанций. А это займет достаточно продолжительно время.

С заявлением «Газпрома» о том, что он настаивает на разрыве контракта с «Нафтогазом», совпало во времени и неутешительное сообщение из Германии: страна дала добро на строительство газопровода в обход Украины - «Северного потока-2». Как утверждают в России, теперь все необходимые разрешения для реализации проекта есть. Так ли это?

Решение Германии было ожидаемым. Она предоставила данный технический документ «Газпрому», как и обещала. Но это не отменяет общей дискуссии по «Северному потоку-2», как и не отменяет процессы, которые идут в Европе по применению к проекту норм Третьего энергетического пакета. К тому же, России нужно будет еще получить разрешение на строительство «Северного потока-2» от Дании, Швеции и Финляндии.

И все же, позиция Германии, которая одновременно высылает российских дипломатов и выдает подобного рода документы, удивляет. Но, что делать, мы должны работать дальше. Украина обязана сделать все возможное, чтобы Европарламентом и Еврокомиссией было принято решение о применении к «Северному потоку-2» Третьего энергопакета.

Дискуссии об этом российском проекте идут не первый год, но реальных мер ЕС так и не предпринимает. Делаются только громкие заявления, что Украину и в дальнейшем хотят видеть транзитером газа в Европу. Сколько еще ждать решение Евросоюза?

Ждать мы ничего не будем, мы будем это решение проталкивать. Но у европейского процесса достаточно широкие временные рамки, он – небыстрый. Хотя то, что процесс тормозит, для нас – хорошо. Вот, россияне спешат с «Северным потоком-2», для них - чем позже он реализуется, тем хуже.

США, которые не раз заявляли, что «Северный поток-2» подорвет энергетическую безопасность и стабильность Европы, пригрозили санкциями участникам проекта. Но конкретных шагов со стороны Америки пока нет. Будут ли они сделаны?

Ситуация в США выглядит следующим образом: в изначальном пакете санкций против России выписано, что сенат и конгресс разрешают администрации президента применить санкции к тем компаниям, которые будут участвовать в проекте «Северный поток-2». Но администрация не обязана это делать, и не двузначно заявляла, что достаточно серьезных оснований для применения таких санкций она не видит. Но недавно было оформлено и подписано письмо 39 сенаторами, в котором они требуют от администрации этих санкций. И если администрация их не введет, то есть высокие шансы, что сенат примет решение ввести их принудительно. Это - очень хороший сигнал для Украины. Сенаторов всего 100, для поддержания решения нужен 51 голос, а их уже 39. То есть, дорога к желаемому результату не так страшна, как могла бы быть. Поэтому процесс идет, но в США тоже все не однозначно.

Что значит «не однозначно»?

Например, немцы заявляют – если со стороны США будут введены санкции по «Северному потоку-2», то они коснутся конкретно их компаний, что навредит немецко-американским отношениям. США есть над чем задуматься, что абсолютно естественно. Тем не менее, шансы на введение санкций есть, и они достаточно высоки.

На минутку представим, что у России с «Северным потоком-2» все получилось. Что тогда будет с нашей газотранспортной системой? С 2014 года ведутся разговоры о создании консорциума по управлению ГТС, что позволит Украине сохранить статус транзитера, но «воз и ныне там»…

К сожалению, наше правительство последние полтора года занимается симуляцией процесса создания консорциума по управлению ГТС в пользу, по сути, олигарха – господина Фирташа. Считаю, что лично вице-премьер Владимир Кистион полностью ответственен за провал как реформы газового рынка, так и процесса создания консорциума – он реально не работает, одна симуляция.

Но ведь правительство заявляло, что уже есть потенциальные заинтересованные европейские компании и с ними ведутся переговоры…

Это – чистое вранье. Собрали людей, заявив, что будут обсуждать вопросы создания консорциума. На самом деле, им предложили высказать свое видение ситуации. Я общался с несколькими топ-менеджерами компаний, которые присутствовали на этой встрече. Они крайне удивлены отношением ко всему правительства, как и тем, что вообще происходит.

А какие условия вхождения в консорциум обсуждаются – аренда, лизинг, паритет?

У каждого претендента есть свое видение. Чтобы в этом разобраться, нужно иметь консультанта – профессионала в этой сфере, который сведет воедино все возможные варианты и предложит правительству наиболее оптимальные условия. Но этого нет.

Правительство отказывается от услуг консультанта?

Правительство пока решило идти другим путем - делать все своими руками. Но похоже, кроме того, как все похоронить, оно своими руками больше ничего сделать не сможет.

«Нафтогаз» заявлял, что после завершения контракта с «Газпромом», после 2019 года, есть возможность транспортировать газ в Европу из Румынии. Это сохранит транзит?

Речь идет несколько о другом. У Румынии есть достаточно большая проблема - она добывает газа больше, чем потребляет. А экспортировать излишек «Газпром» не дает – он контролирует компании, которые владеют интерконнекторами газовых сетей вокруг Румынии. И вариант выхода из ситуации найден. «Нафтогаз» уже сейчас в экспериментальном режиме начал транспортировку румынского газа в ЕС, что является революционной вещью для газового рынка, как минимум, Восточной и Центральной Европы. Если все получится, как запланировано, то это даст возможность сделать большой шаг к созданию на базе украинских ГТС хаба по хранению газа и узла транспортировки топлива в Европу.

Правительство заявило о планах к 2020 году полностью отказаться от импорта газа за счет собственных ресурсов и даже начать экспорт голубого топлива. Сделать это реально?

Хорошее заявление, полностью поддерживаю идею. Но вот только за последние два года правительственное ведомство, отвечающее за выдачу разрешений, таковых «Укргазвыдобуванню» не выдало, не провело ни одного открытого аукциона на предоставление лицензий на разработку недр.

Почему?

Я не уполномочен отвечать на этот вопрос, не являюсь главой этого ведомства – Госгеологии. Но не официально – это исключительно коррупционная схема приближенных к политике олигархов, которые напрямую требуют выделять лицензии на коррупционной основе именно им с целью дальнейшей перепродажи. Как результат – последние два года лицензии не выдаются. И это, на данный момент, главная проблема добычи украинского газа.

Как, по вашему мнению, можно разблокировать процесс?

Премьер-министр в силах разблокировать, если бы занимался этим вопросом и хотел бы этого. Но никаких подвижек не происходит.

Нана Черная