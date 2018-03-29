Украина готовится принудительно взыскать с Газпрома "стокгольмский" долг

Кроме того, продолжается взыскание долга с российского газового монополиста по решению национального украинского суда.

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что сейчас идет процесс подготовки к принудительному взысканию долга с российского газового монополиста "Газпрома" в пользу национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в комментарии журналистам.

"На сегодняшний день происходит начисление пени с "Газпрома", пеня составляет почти полмиллиона долларов ежедневно", - заявил он.

Также, по его словам, в настоящее время проходит процесс подготовки к принудительному взысканию долга в соответствии с решением Стокгольмского арбитража на основании Нью-Йоркской конвенции, которая позволяет взыскать эти средства практически по всему миру.

"В-третьих министерство юстиции продолжает взыскание задолженности с "Газпрома" по другому решению - национального украинского суда. Уже более 100 миллионов гривень было взыскано в госбюджет", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,58 миллиарда долларов (с учетом пени). Также суд обязал российскую компанию поставлять по 5 миллиардов кубометров газа в год в 2018-2019 годах по ценам, которые соответствуют стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении разорвать контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта). После того как "газовый" кризис был успешно преодолен, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства по транзитным поставкам газа.

В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража. Российская компания отказалась поставлять в Украину газ, а также выплатить украинской стороне 2,58 миллиарда долларов.

По информации "Нафтогаза", украинская компания отвергла предложение "Газпрома" о расторжении действующих контрактов. Следующий раунд переговоров между компаниями запланирован на апрель 2018 года.